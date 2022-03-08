Подоляк: Зеленский готов обсуждать с РФ любые политические вопросы
Он отметил, что Незалежная должна получить чёткий и конкретный набор гарантий безопасности в условиях, когда НАТО не принимает её в альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать с руководством Российской Федерации любые политические вопросы, в том числе гарантии безопасности Незалежной в случае отказа НАТО принять Киев в альянс. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
"Президент Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах. Естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность", — приводит его слова украинское издание "Страна.ua".
Ранее Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что Украина имеет возможное решение проблемы с признанием территорий Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. Так он ответил на вопрос о том, продолжает ли Киев отвергать условия Москвы о признании Крыма, ДНР и ЛНР, а также отказ от вступления в НАТО.
Лайф писал, что советник офиса Зеленского Подоляк назвал главный итог переговоров с Москвой. Он отметил отсутствие каких-либо политических результатов встречи и подчеркнул необходимость дальнейших контактов в этом вопросе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.