Подоляк: Зеленский готов обсуждать с РФ любые политические вопросы

Он отметил, что Незалежная должна получить чёткий и конкретный набор гарантий безопасности в условиях, когда НАТО не принимает её в альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать с руководством Российской Федерации любые политические вопросы, в том числе гарантии безопасности Незалежной в случае отказа НАТО принять Киев в альянс. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

"Президент Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах. Естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность", — приводит его слова украинское издание "Страна.ua".

Ранее Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что Украина имеет возможное решение проблемы с признанием территорий Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. Так он ответил на вопрос о том, продолжает ли Киев отвергать условия Москвы о признании Крыма, ДНР и ЛНР, а также отказ от вступления в НАТО.