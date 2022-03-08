Политолог Котков: Китай может поддерживать Россию в личных интересах
По мнению эксперта, в ходе разрешения украинского конфликта США могут начать шантажировать КНР "внутриполитическим козырем" — Тайванем, что приведёт к ещё одной военной операции.
Китай никогда не был искренним партнёром, а сейчас поддерживает Россию в её внешнеполитических инициативах, чтобы не дать возможности американцам и их союзникам окружить себя. Таким мнением поделился с телеканалом "360" руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
"Россия рискует задохнуться в объятиях Китая, потому что вес российской и китайской экономик совершенно несопоставим. В настоящее время тактически их интересы совпадают, но это не значит, что они будут совпадать и впредь", — заметил он.
По словам эксперта, США могут шантажировать Китай таким "внутриполитическим козырем", как Тайвань. Если США признают независимость региона, то КНР будет вынуждена начать военную операцию по его возвращению в лоно родины, о чём страна неоднократно заявляла ранее.
"Американцы могут сказать, дескать, мы не будем признавать независимость государства Тайвань, а вы должны начать присоединяться к санкциям против России", — предположил эксперт.
Ранее политолог Никита Мендкович заявил, что Китай не поддастся "санкционной удавке" США. По словам специалиста, Вашингтон будет навязывать Пекину и другим странам свои ценности, своё отношение к России под угрозой тех или иных ограничений, что приведёт к расколу мира на полюса.
Как сообщалось, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы. Кроме того, глава МИД КНР Ван И заявил о необходимости холодной головы при решении кризиса на Украине.
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