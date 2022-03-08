Политолог Котков: Китай может поддерживать Россию в личных интересах

Китай никогда не был искренним партнёром, а сейчас поддерживает Россию в её внешнеполитических инициативах, чтобы не дать возможности американцам и их союзникам окружить себя. Таким мнением поделился с телеканалом "360" руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

"Россия рискует задохнуться в объятиях Китая, потому что вес российской и китайской экономик совершенно несопоставим. В настоящее время тактически их интересы совпадают, но это не значит, что они будут совпадать и впредь", — заметил он.

По словам эксперта, США могут шантажировать Китай таким "внутриполитическим козырем", как Тайвань. Если США признают независимость региона, то КНР будет вынуждена начать военную операцию по его возвращению в лоно родины, о чём страна неоднократно заявляла ранее.

"Американцы могут сказать, дескать, мы не будем признавать независимость государства Тайвань, а вы должны начать присоединяться к санкциям против России", — предположил эксперт.