"Салават Юлаев" в третий раз переиграл "Сибирь" в плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" в третий раз в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина обыграл новосибирскую "Сибирь". Очередная встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу "Салавата".

В составе победителей дублем отметился Александр Кадейкин, ещё по шайбе забросили Данил Алалыкин, Виктор Тихонов, Владислав Картаев и Пётр Хохряков. У "Сибири" голами отметились Михал Чайковский, Илья Морозов и Александр Шаров.