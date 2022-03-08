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8 марта, 13:13

"Салават Юлаев" в третий раз переиграл "Сибирь" в плей-офф КХЛ

Уже 10 марта уфимцы могут выйти в следующий раунд, куда ранее прошли ЦСКА, "Спартак" и "Трактор".

Уфимский "Салават Юлаев" в третий раз в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина обыграл новосибирскую "Сибирь". Очередная встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу "Салавата".

В составе победителей дублем отметился Александр Кадейкин, ещё по шайбе забросили Данил Алалыкин, Виктор Тихонов, Владислав Картаев и Пётр Хохряков. У "Сибири" голами отметились Михал Чайковский, Илья Морозов и Александр Шаров.

"Трактор" вслед за ЦСКА вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

"Трактор" вслед за ЦСКА вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:1. Уже 10 марта уфимский клуб может пройти в следующий раунд, где ранее оказались ЦСКА, "Спартак" и "Трактор".

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VK / Салават Юлаев | Хоккейный клуб | Уфа

Шамиль Гаджиев

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