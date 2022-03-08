"Салават Юлаев" в третий раз переиграл "Сибирь" в плей-офф КХЛ
Уже 10 марта уфимцы могут выйти в следующий раунд, куда ранее прошли ЦСКА, "Спартак" и "Трактор".
Уфимский "Салават Юлаев" в третий раз в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина обыграл новосибирскую "Сибирь". Очередная встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу "Салавата".
В составе победителей дублем отметился Александр Кадейкин, ещё по шайбе забросили Данил Алалыкин, Виктор Тихонов, Владислав Картаев и Пётр Хохряков. У "Сибири" голами отметились Михал Чайковский, Илья Морозов и Александр Шаров.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3:1. Уже 10 марта уфимский клуб может пройти в следующий раунд, где ранее оказались ЦСКА, "Спартак" и "Трактор".