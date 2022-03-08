Кадыров заявил о ещё одном освобождённом военными РФ населённом пункте на Украине
Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram-канал Kadyrov_95
По словам главы Чеченской Республики, жители искренне поблагодарили спецназ и попросили при встрече не церемониться с националистами. Солдаты же поделились с ними деньгами, пайком и медикаментами.
Подразделения спецназа Чечни освободили ещё один населённый пункт на Украине. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров, не приведя его название.
"Подразделениями чеченского спецназа освобождён от бандеровского режима ещё один украинский населённый пункт. Наши бойцы под руководством знаменитых командиров — Магомеда Тушаева, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова — выполнили задачу без потерь, разгромив нацистов и заняв ещё одну их бывшую дислокацию", — написал Кадыров, напомнив о важности, чтобы в ходе спецоперации не пострадал ни один мирный житель.
По его словам, по лицам жителей было видно, "под каким страхом их держали бандеровцы". Люди искренне поблагодарили спецназ и попросили при встрече не церемониться с националистами. Прежде чем продолжить путь, чеченские бойцы поделились деньгами, пайком и медикаментами.
"Эти люди теперь избавлены от ярма бандеровцев. Отныне они находятся под защитой Российских вооружённых сил. После тщательной зачистки населённого пункта, убедившись, что здесь не осталось ни одного бандеровского гадёныша, спецназ двинулся дальше. Я поздравляю наших парней с очередным успехом!" — добавил Кадыров.
А ранее в Минобороны рассказали о взятых под контроль населённых пунктах силами ЛНР. В то же время подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.