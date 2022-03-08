Кадыров заявил о ещё одном освобождённом военными РФ населённом пункте на Украине

По словам главы Чеченской Республики, жители искренне поблагодарили спецназ и попросили при встрече не церемониться с националистами. Солдаты же поделились с ними деньгами, пайком и медикаментами.

Подразделения спецназа Чечни освободили ещё один населённый пункт на Украине. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров, не приведя его название.

"Подразделениями чеченского спецназа освобождён от бандеровского режима ещё один украинский населённый пункт. Наши бойцы под руководством знаменитых командиров — Магомеда Тушаева, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова — выполнили задачу без потерь, разгромив нацистов и заняв ещё одну их бывшую дислокацию", — написал Кадыров, напомнив о важности, чтобы в ходе спецоперации не пострадал ни один мирный житель.

По его словам, по лицам жителей было видно, "под каким страхом их держали бандеровцы". Люди искренне поблагодарили спецназ и попросили при встрече не церемониться с националистами. Прежде чем продолжить путь, чеченские бойцы поделились деньгами, пайком и медикаментами.

"Эти люди теперь избавлены от ярма бандеровцев. Отныне они находятся под защитой Российских вооружённых сил. После тщательной зачистки населённого пункта, убедившись, что здесь не осталось ни одного бандеровского гадёныша, спецназ двинулся дальше. Я поздравляю наших парней с очередным успехом!" — добавил Кадыров.