Иммунолог Крючков рассказал о вероятности утечки вирусов из биолабораторий Украины

Патогены из биологических лабораторий Украины могут распространиться, если их оперативно не уничтожить, ведь там нет защиты от, например, ракетных ударов. Об этом Ura.ru рассказал кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков.

"Сейчас риск утечек тоже есть. Он высок при военных действиях. Главное — вовремя уничтожить биоматериал. Это можно сделать быстро при принятии такого решения", — сказал он.

По словам Крючкова, за такими биолабораториями, где занимаются лихорадками, чумой, сибирской язвой, и в том числе коронавирусом, необходимо тщательно следить. Он подчеркнул, что им нужно оказывать больше внимания, чем даже объектам ядерной инфраструктуры.

"У ядерных есть защита. Их сложно пробить ракетами. Тут такого нет, и их можно разбомбить с самыми плохими последствиями. Может возникнуть распространение", — объяснил иммунолог.

Крючков добавил, что нет единых подходов к консервации и уничтожению материалов, как в случае с ядерными объектами. А избавиться от биолабораторий не получится, так как нет гарантии, что все будут соблюдать данную договорённость. В свою очередь, вирусолог и инфекционист Николай Малышев отметил, что биолаборатории есть во многих странах. Они существуют в том числе и в России, Казахстане и Грузии. При этом он подчеркнул, что на Украине они разрушены и сложно судить, что там происходит на самом деле.

"Должны были способствовать тому, что инфекционное начало уничтожено. Я думаю, что опасности нет. У нас же есть ещё войска радиационной, химической и биологической защиты. Наверняка они привлекаются", — заключил инфекционист.