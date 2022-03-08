Делегации ЕС и ряда стран покинули заседание ОЗХО во время выступления России
По словам посла Франции в Нидерландах Люиса Васси, это произошло в тот момент, когда зашла речь о "западном цинизме". В действительности же РФ, по его мнению, отрицала основные факты об Украине.
Делегации Евросоюза и ряда стран покинули зал заседаний исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во время выступления представителей России. Об этом сообщил посол Франции в Нидерландах Люис Васси.
"Все делегации ЕС в исполнительном совете и многие партнёры решили покинуть зал, поскольку российская делегация говорила о нашем "цинизме", когда на самом деле она отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО", — написал французский дипломат у себя в "Твиттере".
Васси также добавил, что в ходе мероприятия от имени ЕС прочитал заявление о происходящих событиях на территории Незалежной.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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