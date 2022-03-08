Делегации ЕС и ряда стран покинули заседание ОЗХО во время выступления России

По словам посла Франции в Нидерландах Люиса Васси, это произошло в тот момент, когда зашла речь о "западном цинизме". В действительности же РФ, по его мнению, отрицала основные факты об Украине.

Делегации Евросоюза и ряда стран покинули зал заседаний исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во время выступления представителей России. Об этом сообщил посол Франции в Нидерландах Люис Васси.

"Все делегации ЕС в исполнительном совете и многие партнёры решили покинуть зал, поскольку российская делегация говорила о нашем "цинизме", когда на самом деле она отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО", — написал французский дипломат у себя в "Твиттере".