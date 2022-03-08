Почему Зеленскому остаётся только бежать на Запад Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему Зеленский — главный кандидат на пост главы правительства в изгнании, которое будет поддерживать Запад. 15892 15892 Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

США подготовили план эвакуации украинского президента Владимира Зеленского в Польшу и его работы там во главе Правительства Украины в изгнании, пишет The Washington Post. "Мы сейчас занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств в отношении всех возможных вариантов", — утверждает собеседник издания. По его словам, страны Запада готовятся оказывать ему помощь и уже сейчас закладывают основу для признания этой структуры в качестве законного правительства республики. Это правительство могло бы руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие, против российских военнослужащих.

При этом на Западе понимают, что Россия может расценить "поддержку правительства Зеленского, действующего в Польше", как нападение со стороны альянса. Издание также отмечает, что сейчас в Госдепе и Пентагоне рассматривают дальнейшие действия на случай "возможного захвата Киева Россией".

Об этом же сообщает CNN. По информации канала, официальные лица США и Европы обсуждают, как Запад поддержит правительство в изгнании во главе с Зеленским, если ему придётся бежать из Киева, причём как в случае вынужденного переезда во Львов, так и в случае отъезда из Украины вообще — к примеру, в Польшу. При этом источники сообщают, что обсуждения носят предварительный характер, никаких решений принято пока не было.

Напомним, разговоры о возможной эвакуации Зеленского начались ещё до начала российской спецоперации на Украине. Говорилось о том, что его могут забрать к себе США, Польша. Убежище предлагали власти Британии.

При этом СМИ отмечают, что официальные лица Запада к обсуждению Правительства Украины в изгнании напрямую с Зеленским относятся с осторожностью, поскольку тот хочет остаться в Киеве и до сих пор отвергал разговоры, посвящённые чему-либо, кроме поддержки Украины в её борьбе против России. Как рассказали источники CNN, в частности, велись дискуссии об отправке одного или нескольких членов правительства Зеленского в другое место, где может быть создано правительство на случай, если Киев падёт, а Зеленский не захочет или не сможет его покинуть.

— У украинцев есть планы, о которых я не буду говорить или вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что так или иначе существует преемственность правительства, и я собираюсь остановиться на этом, — заявил в интервью CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кроме того, утверждает CNN, в ходе дискуссий была выдвинута идея создания НАТО бесполётной зоны над небольшой частью Западной Украины для того, чтобы "обеспечить опору для правительства Зеленского" и позволить нынешним властям Украины "создать и отточить повстанческое движение против российских сил". Однако источники признали это маловероятным по тем же причинам, по которым НАТО ранее отказалось обсуждать введение бесполётной зоны над всей Украиной — во избежание столкновения с ВКС России.

CNN заявляет, что многие члены НАТО крайне скептически настроены к идее поддержки украинского "повстанческого движения", опасаясь "возмездия со стороны Москвы".

И это справедливо. В Москве уже не раз давали понять, что любые попытки проникновения на украинскую территорию третьих стран будут рассматриваться как внешнее вмешательство в конфликт со всеми вытекающими. Так что дураков лезть в это дело будет явно не так-то много, кроме разве что той же Польши, которая, судя по всему, готова помочь не только с эвакуацией Зеленского, но и с размещением у себя его правительства.

Впрочем, некоторые признаки указывают на то, что Зеленский, возможно, уже там. Первые сомнения появились в первый же день российской спецоперации, когда Зеленский начал выпускать видеоролики с обращениями в непривычных и не поддающихся точной идентификации интерьерах. Ну а знаменитый ролик в вечернем Киеве, где он со своей командой говорит, что "они все тут", вполне мог быть снят заранее.

Впрочем, это всё догадки. Но вот председатель российской Госдумы Вячеслав Володин ещё 4 марта заявил, что Зеленский покинул Киев и Украину и уже находится в Польше. По словам Володина, депутаты Верховной рады Украины не могут попасть в резиденцию Зеленского во Львове. Едва ли Володин стал бы заниматься распространением непроверенной информации из телеграм-каналов.

Эту версию в тот же день подтвердили и в Верховной раде. Как заявил депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива, Зеленский "срочно переехал в Польшу, для большей безопасности", и "уже оттуда будет организовывать массовую бойню украинской армии и гражданских лиц". В офисе же самого Зеленского эту информацию назвали недостоверной, подчеркнув, что обращение главы государства к президенту России было записано из того же зала, где 3 марта проходила пресс-конференция мировых СМИ с его участием.

Не будем гадать. Ясно одно, что Зеленский явно не собирается становиться мучеником и в случае опасности полного окружения Киева сбежит оттуда. А если будет опасность того, что его достанут во Львове, — переедет в Польшу. Только будет это, скорее всего, в последний момент. Тут очень важен психологический аспект: главнокомандующий должен оставаться в столице. Его бегство подорвёт боевой дух. И дело даже не в том, что сам Зеленский очень хочет поиграть в Сталина даже с риском для жизни. А в том, что ему отведена такая роль западными кукловодами — он нужен им в Киеве как символ продолжения сопротивления. И заберут они его только тогда, когда сочтут нужным.

В конце концов, у американцев есть опыт проведения скрытых операций в осаждённых городах по эвакуации своих людей. С другой стороны, и на старушку бывает прорушка, и они могут не успеть. Тогда Зеленскому не останется ничего, кроме как бежать, как когда-то Александр Керенский из Петрограда. И не исключено, что, в отличие от исторического анекдота про Керенского, действительно переодевшись в женское платье. А что? Учитывая объявленную на Украине мобилизацию всех мужчин, периодически ловят таких, каждый день почти в новостях проскальзывает. И это только о тех, кого ловят, а скольким удаётся бежать? Чем президент Украины хуже, тем более что его побегу будут не препятствовать, а помогать.

Впрочем, если Керенский в эмиграции оказался никому не нужен от слова "совсем", то Зеленский явно будет востребован. Когда денацификация Украины и смена власти в стране станут реальностью, которую уже не изменишь, Западу очень нужна будет альтернативная Украина, "легитимное правительство в изгнании", которое они будут признавать единственной законной властью, отказываясь вести диалог с новыми реальными властями. А кто может его возглавить, если не Зеленский?

Зеленский удобен ещё и своей управляемостью и отсутствием субъектности. Западу не нужны сильные политики, ему нужны шуты, и Зеленский с этой ролью справится прекрасно — пригодятся навыки прошлой профессии. Он будет играть роль "Их величеств императоров всероссийских" из советского фильма "Корона Российской империи", которых никто, естественно, всерьёз не воспринимал, но с ними носились как с писаной торбой.

Кстати, аналогии с "Короной Российской империи" совершенно не надуманы. Тогдашняя российская эмиграция представляла собой политический сброд, который совершенно нереально было объединить чем-либо. Вот и украинская эмиграция как новое явление на Западе после спецоперации будет представлять из себя такое же политическое болото, где все будут ненавидеть друг друга и своё т.н. правительство. Для тех же националистов Зеленский никогда не был авторитетом, а теперь и вовсе станет виновником "сдачи Украины". Они его никаким законным президентом не признают. Но тем лучше для кукловодов, которые стремятся показать, что есть разные мнения.

Конечно, можно будет посмеяться, особенно когда, как в кино, дойдёт до самых настоящих драк за право доступа к телу или право называться "главным захисником". Однако всё это шапито Запад будет с упорством выдавать за "единственно правильную Украину", используя его в своей антироссийской пропаганде.

К тому же наличие "правительства в изгнании" станет мотивирующим фактором для "партизан" и "диверсантов", которые останутся на территории Украины, даже если оно в реальности не будет управлять их действиями.

Поэтому лучше бы нам лишить мир этого гнусного шоу, просто не позволив его главным действующим лицам добраться до сцены. Да и вообще, у Зеленского руки по локоть в крови, выпускать его за границу было бы преступлением. Он должен быть одним из главных "героев" на будущем международном трибунале по Украине. Не на сцене, а на скамье подсудимых!

Смогут ли в ходе "Операции Z" найти и задержать Зеленского? 0 Нет, успеет сбежать на Запад Да, к этому подключат спецслужбы

Авторы Дмитрий Родионов