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Опубликовано 8 марта 2022, 13:34
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Захарова назвала пророческим стих Симоненко о помощи РФ в борьбе с нацистами на Украине

Также представитель МИД РФ выразила надежду, что Украина "ще не вмерла" и возродится, как того хотят её истинные патриоты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пророческими строчки в стихотворении "Ні, не вмерла Україна!" Василия Симоненко, которое посвящено бандеровской эмиграции послевоенной поры. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

В стихотворении Симоненко есть следующая строфа:

Вы б пропили её уже бы всю, ей-богу,

От всей страны и до горсти земли,

Когда бы Украине на подмогу

С востока не вернулись "москали".

Захарова предположила, что Симоненко предчувствовал грядущую опасность, и назвала его стих пророческим.

"Написано стихотворение 60 лет назад. Сбылось оно сегодня. Как и в далёком 1943 году, "москали" вернулись на подмогу", — написала дипломат.

При этом Захарова отметила, что Василия Симоненко, который является иконой украинского диссидентского движения 60-70-х годов ХХ века, никак нельзя заподозрить в симпатиях к советскому периоду истории Украины. Кроме того, представитель МИД РФ выразила надежду, что Украина "ще не вмерла" и возродится, как того хотят её истинные патриоты.

Захарова процитировала Тютчева, характеризуя ситуацию в мире
Захарова процитировала Тютчева, характеризуя ситуацию в мире

Ранее Лайф рассказал, как представители Украины и России устроили стихотворный "батл" на заседании Совбеза ООН. Со стороны Киева прозвучали строчки поэта Евгения Евтушенко "Наследники Сталина", в ответ представитель Москвы процитировал четверостишие из "Некрасивой девочки" Николая Заболоцкого.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Григорий Воронцов
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