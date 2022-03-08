Захарова назвала пророческим стих Симоненко о помощи РФ в борьбе с нацистами на Украине
Также представитель МИД РФ выразила надежду, что Украина "ще не вмерла" и возродится, как того хотят её истинные патриоты.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пророческими строчки в стихотворении "Ні, не вмерла Україна!" Василия Симоненко, которое посвящено бандеровской эмиграции послевоенной поры. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
В стихотворении Симоненко есть следующая строфа:
Вы б пропили её уже бы всю, ей-богу,
От всей страны и до горсти земли,
Когда бы Украине на подмогу
С востока не вернулись "москали".
Захарова предположила, что Симоненко предчувствовал грядущую опасность, и назвала его стих пророческим.
"Написано стихотворение 60 лет назад. Сбылось оно сегодня. Как и в далёком 1943 году, "москали" вернулись на подмогу", — написала дипломат.
При этом Захарова отметила, что Василия Симоненко, который является иконой украинского диссидентского движения 60-70-х годов ХХ века, никак нельзя заподозрить в симпатиях к советскому периоду истории Украины. Кроме того, представитель МИД РФ выразила надежду, что Украина "ще не вмерла" и возродится, как того хотят её истинные патриоты.
Ранее Лайф рассказал, как представители Украины и России устроили стихотворный "батл" на заседании Совбеза ООН. Со стороны Киева прозвучали строчки поэта Евгения Евтушенко "Наследники Сталина", в ответ представитель Москвы процитировал четверостишие из "Некрасивой девочки" Николая Заболоцкого.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ