Премьер Эстонии Каллас призвала изолировать Россию от "свободного" мира
Политик добавила, что сейчас в разработке находится очередной пакет санкций против Москвы. Она отметила, что важно поддержать Украину в политическом, гуманитарном, экономическом и военном смысле.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала изолировать Россию от свободного мира в связи с ситуацией на Украине. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Таллине, где встретилась с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Россия должна быть изолирована от свободного мира. Мы должны адаптироваться к новой реальности и принимать соответствующие решения в отношении собственной обороны", — сказала она.
Также Каллас посчитала необходимым отключить Россию и Белоруссию от SWIFT и ограничить для стран работу с криптовалютой. Помимо этого, премьер-министр призвала закрыть для РФ воздушное пространство и морские порты. Она добавила, что сейчас в разработке находится очередной пакет санкций против Москвы.
"Что касается возможности введения эмбарго на поставки нефти и газа из России, то следует сказать, что это в разной степени затронет европейские страны. Это потребует поиска альтернатив для стран, которые в большей степени пострадают от эмбарго. Это необходимо обсудить", — объяснила Каллас.
Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что сейчас необходимо поддерживать Украину в политическом, гуманитарном, экономическом и военном смысле.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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