Премьер Эстонии Каллас призвала изолировать Россию от "свободного" мира

Политик добавила, что сейчас в разработке находится очередной пакет санкций против Москвы. Она отметила, что важно поддержать Украину в политическом, гуманитарном, экономическом и военном смысле.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала изолировать Россию от свободного мира в связи с ситуацией на Украине. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Таллине, где встретилась с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Россия должна быть изолирована от свободного мира. Мы должны адаптироваться к новой реальности и принимать соответствующие решения в отношении собственной обороны", — сказала она.

Также Каллас посчитала необходимым отключить Россию и Белоруссию от SWIFT и ограничить для стран работу с криптовалютой. Помимо этого, премьер-министр призвала закрыть для РФ воздушное пространство и морские порты. Она добавила, что сейчас в разработке находится очередной пакет санкций против Москвы.

"Что касается возможности введения эмбарго на поставки нефти и газа из России, то следует сказать, что это в разной степени затронет европейские страны. Это потребует поиска альтернатив для стран, которые в большей степени пострадают от эмбарго. Это необходимо обсудить", — объяснила Каллас.