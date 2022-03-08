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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 13:38
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Премьер Эстонии Каллас призвала изолировать Россию от "свободного" мира

Политик добавила, что сейчас в разработке находится очередной пакет санкций против Москвы. Она отметила, что важно поддержать Украину в политическом, гуманитарном, экономическом и военном смысле.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала изолировать Россию от свободного мира в связи с ситуацией на Украине. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Таллине, где встретилась с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Россия должна быть изолирована от свободного мира. Мы должны адаптироваться к новой реальности и принимать соответствующие решения в отношении собственной обороны", — сказала она.

Также Каллас посчитала необходимым отключить Россию и Белоруссию от SWIFT и ограничить для стран работу с криптовалютой. Помимо этого, премьер-министр призвала закрыть для РФ воздушное пространство и морские порты. Она добавила, что сейчас в разработке находится очередной пакет санкций против Москвы.

"Что касается возможности введения эмбарго на поставки нефти и газа из России, то следует сказать, что это в разной степени затронет европейские страны. Это потребует поиска альтернатив для стран, которые в большей степени пострадают от эмбарго. Это необходимо обсудить", — объяснила Каллас.

Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что сейчас необходимо поддерживать Украину в политическом, гуманитарном, экономическом и военном смысле.

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Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Getty Images / Leon Neal

Григорий Воронцов
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