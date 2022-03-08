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8 марта, 13:42

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Акаром ситуацию вокруг Украины

Также были обсуждены и другие актуальные вопросы сотрудничества государств по линии оборонных ведомств, отметили в министерстве. Переговоры состоялись по инициативе Анкары.

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в российском военном ведомстве журналистам.

"В ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств", — сказали в министерстве.

Отмечается, что телефонные переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.

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Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук

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