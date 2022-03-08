Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Акаром ситуацию вокруг Украины

Также были обсуждены и другие актуальные вопросы сотрудничества государств по линии оборонных ведомств, отметили в министерстве. Переговоры состоялись по инициативе Анкары.

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в российском военном ведомстве журналистам.

"В ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств", — сказали в министерстве.