Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Акаром ситуацию вокруг Украины
Также были обсуждены и другие актуальные вопросы сотрудничества государств по линии оборонных ведомств, отметили в министерстве. Переговоры состоялись по инициативе Анкары.
Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в российском военном ведомстве журналистам.
"В ходе переговоров обсуждалась ситуация на Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств", — сказали в министерстве.
Отмечается, что телефонные переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.