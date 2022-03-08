СЦКК: Украинские силовики обстреляли Горловку в ДНР
Они выпустили в 14:10 четыре снаряда калибра 122 миллиметра. В результате посёлки шахты им. В.И. Ленина, Победа и Нижний Хутор остались без электроэнергии.
Украинские силовики обстреляли Горловку в ДНР. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:10 — населённый пункт Новгородское – населённый пункт Горловка (посёлок шахты Ленина): выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении.
Мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале заявил, что в результате обстрела города произошёл разрыв снаряда на улице Красногвардейской, 33а. После этого посёлки шахты имени В.И. Ленина, Победа и Нижний Хутор остались без электроэнергии.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Сергей Бобылев