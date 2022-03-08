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8 марта, 13:46

СЦКК: Украинские силовики обстреляли Горловку в ДНР

Они выпустили в 14:10 четыре снаряда калибра 122 миллиметра. В результате посёлки шахты им. В.И. Ленина, Победа и Нижний Хутор остались без электроэнергии.

Украинские силовики обстреляли Горловку в ДНР. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в телеграм-канале.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:10 — населённый пункт Новгородское – населённый пункт Горловка (посёлок шахты Ленина): выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении.

Мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале заявил, что в результате обстрела города произошёл разрыв снаряда на улице Красногвардейской, 33а. После этого посёлки шахты имени В.И. Ленина, Победа и Нижний Хутор остались без электроэнергии.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Светлана Оперук

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