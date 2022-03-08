Аналитик Делицын: Каждый шаг Apple — это не более чем пиар-ход

Каждый шаг компании Apple — это не более чем свойственный ей пиар-ход. Таким мнением поделился с Лайфом аналитик группы компаний FINAM Леонид Делицын, прокомментировав решение корпорации ограничить доступ к презентации новых продуктов для россиян.

"Во все учебники входит история о том, как Apple в 80-е годы рекламировала свой компьютер Macintosh путём одного-единственного однократно показанного ролика по телевизору, в котором разбивали экран компьютера, чтобы показать, что Apple — это революция", — сказал он.

По словам Делицына, в данном случае целью компании было показать, что россиян отключают от привычных благ, и "сделать это достаточно ярко и болезненно" для поклонников. Компания действует по примеру западных политиков, которые лишают россиян привычной степени комфорта. И Apple повторяет яркий ход. Она запрещает даже любоваться новыми гаджетами, которые будут презентованы, уточнил аналитик.

"Это пиар. Причём, я бы сказал, что компания не ограничивается таким обязательным, скучным шагом. Даже это наложение санкций она делает "по-эпловски", чтобы какую-то выгоду из этого извлечь, чтобы сделать это каким-то особенным путём, показать, что Apple не просто со всеми вместе идёт в строю, а вот она и санкции накладывает не как все", — резюмировал собеседник Лайфа.