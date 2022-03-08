"Просто нон-стоп": Нападающий "Вашингтона" восхитился действиями Овечкина

"Просто нон-стоп. Каждый раз, когда он в игре, каждый раз, когда он на льду, на скамейке запасных, если не наша смена, он говорит: "Вперёд!" Когда мы там, он такой: "Погнали!" Он хочет снова забить… У него просто есть драйв, которого я никогда раньше не видел, и это видно по его игре", — заявил Уилсон.