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8 марта, 14:05

"Просто нон-стоп": Нападающий "Вашингтона" восхитился действиями Овечкина

Россиянин продолжает погоню за Яромиром Ягром в гонке лучших бомбардиров НХЛ в истории.

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон восхитился действиями своего одноклубника Александра Овечкина, пишет The Washington Post.

"Просто нон-стоп. Каждый раз, когда он в игре, каждый раз, когда он на льду, на скамейке запасных, если не наша смена, он говорит: "Вперёд!" Когда мы там, он такой: "Погнали!" Он хочет снова забить… У него просто есть драйв, которого я никогда раньше не видел, и это видно по его игре", — заявил Уилсон.

"Собираюсь стать лучшим": Овечкин рассказал о цели своей карьеры в НХЛ

"Собираюсь стать лучшим": Овечкин рассказал о цели своей карьеры в НХЛ

Добавим, что Александр Овечкин продолжает погоню за чехом Яромиром Ягром в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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ТАСС/AP/Derik Hamilton

Шамиль Гаджиев

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