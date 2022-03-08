Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нём содержатся положения, касающиеся поддержки бизнеса в РФ. Среди них отмена до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний. Также устанавливаются процедуры, регламентирующие особенности правового режима при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Помимо этого, документ устанавливает особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума. Также правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Ещё в документе отмечается, что власти получают возможность скорректировать правила приёма в российские вузы студентов, вынужденных прервать обучение за рубежом из-за действий иностранных государств.