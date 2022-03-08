От каких подарков таяли советские женщины и почему современницы их не оценят Оглавление Безделье Цветы Открытки Духи Отрез на платье или шкура животного Шоколад и деликатесы Домашняя утварь Советские мужчины 8 Марта стрессовали точно так же, как и современные: оценят или нет их подарок? И главное: насколько он должен быть дорогим? Три рубля хватит? Или надо пять? Десять? Двадцать? 6293 6293 Фото © ТАСС / Ефим Драйшнер

Все жили под лозунгом "Дорог не подарок, дорого внимание", однако женщины оценивали мужчин в первую очередь как добытчиков, и поэтому ударить в грязь лицом никому не хотелось. Конечно, подарки были разными. Во-первых, это зависело от периода любви: в конфетно-букетный период дарили презенты пошикарнее, а после свадьбы наступали будни... и подарки становились скромнее. Для сестрёнок, мам и бабушек полагались свои, часто довольно нейтральные вещи.

Безделье

Фото © ТАСС / Азаров Б.

Советская труженица была обязана не только трудиться на благо страны и строить коммунизм, дома она выполняла почти всю домашнюю работу: мыла полы, ходила в магазин, готовила еду, мыла посуду, стирала, убиралась, гладила бельё (на обслуживание семьи уходили, как правило, все выходные). Поэтому основным подарком, который делали в СССР мужчины 8 Марта, было полное освобождение женщины от домашней работы. В этот день она могла подольше поспать, а глава семьи надевал фартук и шёл готовить завтрак, а иногда — и праздничный обед. Самые отчаянные "домохозяины" даже пекли морковные торты. Для многих женщин это был настоящий праздник, но длился он всего лишь один день в году.

Цветы

Фото © ТАСС / Зуфаров Валерий

Да, в СССР мужчины точно так же, как и сейчас, гонялись за цветами. По всему СССР тепличные хозяйства к марту выдавали сотни тысяч тюльпанов — именно они надолго стали символом праздника. Советские мужчины были вполне удовлетворены, если им удавалось добыть три тюльпанчика, завёрнутые в бумажный кулёк. Это был настоящий квест: их выращивали, но в магазинах их не было, в ларьках были очереди, и приходилось либо ехать в специализированные магазины тепличных хозяйств за город, либо платить втридорога на рынке частникам и спекулянтам.

Вторым по значимости цветком на 8 Марта была мимоза, её продавали на улицах, на перекрёстках. Женщины радовались ей, ведь всем надоедала зима, но некоторые мимозу и за цветок не считали. Ещё советские горзеленхозы выдавали к празднику гвоздики, а временами и розы. Но гвоздики дарили только в том случае, если больше ничего не было, а роз было всегда мало, они были дорогими, поэтому шанс получить такие цветы к празднику был невелик. Гвоздики часто дарили в трудовых коллективах: они стояли подольше и купить их можно было заранее. А вот советские тюльпаны совсем не стояли в вазах — уже 9 марта дружно поникали и облетали. Советы растворять в воде сахар или аспирин, как правило, не помогали.

Открытки

Праздничная открытка, отпечатанная в СССР. Примерно 1981 год. Фото © Getty Images / Igor Golovniov / Universal Images Group

Культура дарить открытки ушла в прошлое вместе с СССР. В Стране Советов был просто культ открыток. Некоторые из них были очень красивыми и дорогими. Их дарили друг другу на работе, дома, букет цветов мог сопровождаться открыткой с пожеланиями. Пожелания всегда писали сами, не ленились. Перед 8 Марта заранее обязательно нужно было послать открытки почтой всем женщинам семьи: сёстрам-студенткам, бабушкам, тёткам, племянницам. Страна была большая, и открыток нужно было много. Они разлетались по всему СССР — от Белоруссии и Еревана до Алма-Аты и Сахалина. Дети делали открытки сами, их этому уже в детском саду учили воспитатели. Лист плотной бумаги, цветная бумага, немного клея — и вот уже открытка с цветками готова. Но подарить одну открытку любимой женщине мужчина не мог, его бы навсегда сочли жмотом.

Духи

Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Пахомова Людмила

Вторым по распространённости подарком, который мужчины дарили жёнам, были духи. Выбор был прост и понятен: от рубля двадцати до трёх рублей стоила коробочка "Весенних напевов" или "Пиковой дамы". От семи до десяти рублей стоили наборы: духи и одеколон; духи и твёрдые духи, духи и... другие духи. Всё это было ловко упаковано в красивые коробки, которые потом долго стояли на трюмо. Очень ценились духи "Ландыш серебристый", "Легенда", "Ноктюрн" и "Красная Москва", а также духи фирмы "Дзинтарс". Эта компания в поздние годы СССР начала выпускать новинку для модниц — твёрдые духи. Те, кто жил в СССР, считают, что таких ароматов больше нет. Некоторые духи были достаточно дорогими — цена флакона доходила до 20–35 рублей. Эти духи были произведениями искусства, в них совершенным было всё — от содержимого до затейливого флакона с притёртой стеклянной пробкой и коробочки, в которой этот флакон утопал. Изнутри коробочки обязательно были отделаны тканью: бархатом, атласом, искусственным шёлком.

Отрез на платье или шкура животного

Фото © ТАСС / Созинов Виталий

А вот такие подарки вызвали бы у многих современных женщин недоумение. Они делались по большей части внутри семьи. Отрез на платье или на кофточку был для советской женщины подарком ожидаемым и желанным, ведь многие шили сами, а кто не шил — в ателье заказывали платья и костюмы у знакомых портних. Но ассортимент тканей в магазинах был ограничен: если "выбрасывали" ткани красивых расцветок, то давали определённое количество метров в одни руки. В 1980-х годах ценился вельвет, который шёл на брючки и сарафаны, но ценились и шёлк, и смесовые ткани (в то время советские женщины всё ещё предпочитали носить платья и юбки).

Полная шкура лисы или песца от кончика носа до кончика хвоста могла привести в восторг кого угодно. Это сейчас многие встанут в тупик: что же делать с таким "богатством"? Да и кому нужно таскать на себе шкуру несчастного убитого животного?! Те же подруги не поймут. А тогда всем было ясно — это воротник! Это отличный воротник к зимнему пальто! Тёплое пальто можно было купить в магазине без воротника или сшить в ателье на заказ, а вот воротник стоил очень дорого, большая часть советских женщин могла позволить себе лишь песца, мутон или каракуль. Но подобный подарок приравнивался к признанию в любви, а принятие его незамужней женщиной почти означало согласие выйти замуж. На 8 Марта такие подарки делали редко и только любимым женщинам.

Шоколад и деликатесы

Фото © Unsplash / Towfiqu barbhuiya

А вот продуктовый подарок не считался чем-то из ряда вон выходящим. Шоколад и конфеты дарили коллегам на работе, сёстрам, бабушкам, жёнам и возлюбленным. Кроме шоколада дарили торты, деликатесы (баночку икры, палочку сервелата, банку кофе). Кстати, подобный подарок по правилам этикета следовало тут же выставить на стол для всех гостей.

Домашняя утварь

Фото © ТАСС / Брюханенко Эдгар

Часто дарили кухонные принадлежности. И тогда, и сейчас подобные подарки приносили меньше радости, но ценились практичными женщинами: в хозяйстве пригодится! Кастрюльки, тарелки, утюги, чашки, кухонные полотенца, фартуки. Мальчики выпиливали лобзиком разделочные доски, а девочки вязали салфетки и шили прихватки.

Любопытно, что подарки женщинам делали по большей части мужчины. Сами женщины поздравляли только коллег, а в семье — старших женщин: мам, бабушек, прабабушек. Это была своеобразная дань уважения их труду.

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Авторы Майя Новик