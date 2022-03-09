ВЦИОМ: Великий пост соблюдает почти каждый пятый православный житель России

Почти каждый пятый (19%) православный житель России соблюдает Великий пост. Об этом говорится в опубликованном опросе ВЦИОМа.

"Четверть православных россиян соблюдают посты (24%), из них каждый пятый соблюдает только Великий православный пост (19%)", — говорится в сообщении.

В исследовании также выяснили, что около 50% соблюдающих пост россиян во время него отказываются от алкоголя, 52% — от употребления животной пищи, а 47% — от жирной пищи. 40% опрошенных стараются избавиться от использования нецензурной лексики и дурных мыслей. Почти половина (49%) респондентов посещают церковную службу. А традиционным окрашиванием яиц на Пасху занимается 71% православных россиян, которые держат пост.