ВЦИОМ: Великий пост соблюдает почти каждый пятый православный житель России
При этом 40% опрошенных из тех, кто придерживается поста, стараются во время него избавиться от использования нецензурной лексики и дурных мыслей.
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Почти каждый пятый (19%) православный житель России соблюдает Великий пост. Об этом говорится в опубликованном опросе ВЦИОМа.
"Четверть православных россиян соблюдают посты (24%), из них каждый пятый соблюдает только Великий православный пост (19%)", — говорится в сообщении.
В исследовании также выяснили, что около 50% соблюдающих пост россиян во время него отказываются от алкоголя, 52% — от употребления животной пищи, а 47% — от жирной пищи. 40% опрошенных стараются избавиться от использования нецензурной лексики и дурных мыслей. Почти половина (49%) респондентов посещают церковную службу. А традиционным окрашиванием яиц на Пасху занимается 71% православных россиян, которые держат пост.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что общность русского и украинского народов поможет преодолеть разногласия. Он призвал все стороны конфликта вокруг Украины "сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей". Кроме того, глава РПЦ инициировал общецерковный сбор средств на помощь эвакуированным из Донбасса и пострадавшим в результате конфликта на Украине мирным жителям, который проходит во всех епархиях на территории РФ.