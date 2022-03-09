Омбудсмен Миронов: "Макдоналдсу" придётся платить большие штрафы за закрытие ресторанов

Компании "Макдоналдс" придётся платить большие штрафы из-за временного закрытия ресторанов в России. Подобный режим работы, включающий выплаты зарплат сотрудникам, вряд ли продлится более трёх месяцев. Об этом РИА "Новости" рассказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"Это большие расходы для компаний, потому что помимо аренды придётся платить большие штрафы за неоткрытые двери. Если компании несут такие расходы, значит, подразумевают, что останутся", — сказал он.

Миронов подчеркнул, что, раз в компании не объявили об уходе с рынка, это не продлится более трёх месяцев ввиду нерентабельности такого простоя. Поток же посетителей из "Макдоналдса" распределится между другими точками фастфуда, считает эксперт.

"Он не пойдёт в рестораны, этот поток пойдёт в фастфуды. Это самая нижняя ниша, которая в рестораны не перемещается. 850 точек — это не что-то глобальное для ресторанного рынка. Всего в России больше 200 тысяч точек питания", — заключил омбудсмен.

Напомним, 8 марта в "Макдоналдсе" заявили о временном закрытии всех ресторанов в России. Речь идёт в общей сложности о 850 заведениях. При этом в компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату 62 тысячам человек.