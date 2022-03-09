Омбудсмен Миронов: "Макдоналдсу" придётся платить большие штрафы за закрытие ресторанов
При этом эксперт подчеркнул, что, раз в компании не объявили об уходе с рынка, заведения откроются не позднее чем через три месяца, так как такой простой нерентабелен.
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Компании "Макдоналдс" придётся платить большие штрафы из-за временного закрытия ресторанов в России. Подобный режим работы, включающий выплаты зарплат сотрудникам, вряд ли продлится более трёх месяцев. Об этом РИА "Новости" рассказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
"Это большие расходы для компаний, потому что помимо аренды придётся платить большие штрафы за неоткрытые двери. Если компании несут такие расходы, значит, подразумевают, что останутся", — сказал он.
Миронов подчеркнул, что, раз в компании не объявили об уходе с рынка, это не продлится более трёх месяцев ввиду нерентабельности такого простоя. Поток же посетителей из "Макдоналдса" распределится между другими точками фастфуда, считает эксперт.
"Он не пойдёт в рестораны, этот поток пойдёт в фастфуды. Это самая нижняя ниша, которая в рестораны не перемещается. 850 точек — это не что-то глобальное для ресторанного рынка. Всего в России больше 200 тысяч точек питания", — заключил омбудсмен.
Напомним, 8 марта в "Макдоналдсе" заявили о временном закрытии всех ресторанов в России. Речь идёт в общей сложности о 850 заведениях. При этом в компании отметили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату 62 тысячам человек.
Ранее Лайф писал, что гастрономический гид Michelin приостанавливает проекты в России из-за ситуации на Украине. Решение не ставит под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов, выделенных в октябре прошлого года, отмечается в коммюнике гида.
Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.