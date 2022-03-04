Гастрономический гид Michelin приостанавливает проекты в России из-за ситуации на Украине

Решение не ставит под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов, выделенных в октябре прошлого года, отмечается в коммюнике гида.

Гастрономический гид Michelin принял решение приостановить проекты в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на коммюнике гида.

"В этом контексте мы решили не продвигать московское направление. В связи с этим в этом году не будет нового отбора [ресторанов] в Москве, проекты по развитию гида Michelin в России на данный момент заморожены", — говорится в коммюнике.

Вместе с тем замораживаются и публикации в соцсетях, приложении и на сайте Michelin, которые касаются московских ресторанов. Отмечается, что данные решения не ставят под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов, выделенных в октябре 2022 года.