Гастрономический гид Michelin приостанавливает проекты в России из-за ситуации на Украине
Решение не ставит под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов, выделенных в октябре прошлого года, отмечается в коммюнике гида.
Гастрономический гид Michelin принял решение приостановить проекты в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на коммюнике гида.
"В этом контексте мы решили не продвигать московское направление. В связи с этим в этом году не будет нового отбора [ресторанов] в Москве, проекты по развитию гида Michelin в России на данный момент заморожены", — говорится в коммюнике.
Вместе с тем замораживаются и публикации в соцсетях, приложении и на сайте Michelin, которые касаются московских ресторанов. Отмечается, что данные решения не ставят под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов, выделенных в октябре 2022 года.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Shutterstock