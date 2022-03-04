ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 13:10

Гастрономический гид Michelin приостанавливает проекты в России из-за ситуации на Украине

Решение не ставит под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов, выделенных в октябре прошлого года, отмечается в коммюнике гида.

Гастрономический гид Michelin принял решение приостановить проекты в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на коммюнике гида.

"В этом контексте мы решили не продвигать московское направление. В связи с этим в этом году не будет нового отбора [ресторанов] в Москве, проекты по развитию гида Michelin в России на данный момент заморожены", — говорится в коммюнике.

Вместе с тем замораживаются и публикации в соцсетях, приложении и на сайте Michelin, которые касаются московских ресторанов. Отмечается, что данные решения не ставят под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов, выделенных в октябре 2022 года.

Роскомнадзор заблокировал сайты пяти СМИ за распространение фейков об "Операции Z"
Роскомнадзор заблокировал сайты пяти СМИ за распространение фейков об "Операции Z"

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage

Обложка © Shutterstock

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • шефповара
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar