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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 14:36
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Владелец KFC и Pizza Hut приостановил инвестиции на территории РФ

В организации шокированы трагическими событиями, разворачивающимися на Украине, и задумываются о введении "дополнительных мер" против нашей страны.

Американская компания Yum! Brands, владеющая ресторанами быстрого питания KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции на территории России, сообщается в заявлении фирмы.

"Как и многие другие по всему миру, мы шокированы трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и работы по открытию ресторанов в России, а также рассматривает возможность применения дополнительных мер", — говорится на сайте компании-владельца.

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Ранее Лайф писал, что гастрономический гид Michelin приостанавливает проекты в России из-за ситуации на Украине. Решение не ставит под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов, выделенных в октябре прошлого года, отмечается в коммюнике гида.

Напомним, подобные ограничения связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Никита Осипов
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