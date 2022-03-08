Владелец KFC и Pizza Hut приостановил инвестиции на территории РФ

В организации шокированы трагическими событиями, разворачивающимися на Украине, и задумываются о введении "дополнительных мер" против нашей страны.

Американская компания Yum! Brands, владеющая ресторанами быстрого питания KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиции на территории России, сообщается в заявлении фирмы.

"Как и многие другие по всему миру, мы шокированы трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и работы по открытию ресторанов в России, а также рассматривает возможность применения дополнительных мер", — говорится на сайте компании-владельца.