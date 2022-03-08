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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 14:32
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Белый дом подтвердил, что Байден 8 марта объявит о новых санкциях в отношении РФ

По данным журналиста агентства Bloomberg Эннмари Хордерн, именно сегодня американский лидер, в частности, наложит запрет на импорт российских нефти и газа.

Президент США Джо Байден сегодня, 8 марта, в 18:45 мск объявит о новых санкциях в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в опубликованном Белым домом графике американского лидера.

"Президент объявит о действиях, направленных на то, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности за её неспровоцированную и необоснованную войну против Украины", — говорится в документе.

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По данным журналиста агентства Bloomberg Эннмари Хордерн, именно сегодня лидер США объявит о запрете на импорт российской нефти и газа.

Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты.

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Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Facebook / Joe Biden

Наталья Исакова
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