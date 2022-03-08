Белый дом подтвердил, что Байден 8 марта объявит о новых санкциях в отношении РФ

По данным журналиста агентства Bloomberg Эннмари Хордерн, именно сегодня американский лидер, в частности, наложит запрет на импорт российских нефти и газа.

Президент США Джо Байден сегодня, 8 марта, в 18:45 мск объявит о новых санкциях в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в опубликованном Белым домом графике американского лидера.

"Президент объявит о действиях, направленных на то, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности за её неспровоцированную и необоснованную войну против Украины", — говорится в документе.

По данным журналиста агентства Bloomberg Эннмари Хордерн, именно сегодня лидер США объявит о запрете на импорт российской нефти и газа.