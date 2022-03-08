Минобороны РФ: На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза
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В России открыты и продолжают штатно функционировать более девяти тысяч пунктов временного размещения, а на пунктах сбора накопили уже свыше 15,5 тысячи тонн помощи, добавили в ведомстве.
За время проведения "Операции Z" на Украину было доставлено 946 тонн гуманитарного груза, а в населённых пунктах проведено 132 гуманитарных акции. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населённых пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В том числе за истёкшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобождённых районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", — сказал он в ходе брифинга.
На сегодняшний день спланировано и проводятся 33 гуманитарных акции в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР, в ходе которых гражданскому населению передадут 481 тонну предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.
В России открыты и продолжают штатно функционировать более девяти тысяч пунктов временного размещения. В ведомстве уточнили, что с каждым прибывающим в РФ организована индивидуальная работа. На пунктах сбора накопили уже свыше 15,5 тысячи тонн гумпомощи.
А ранее в Минобороны заявили, что Киев подтвердил только один гуманитарный маршрут из десяти предложенных РФ. Речь идёт о гуманитарном коридоре из города Сумы в Полтаву. По данным российского оборонного ведомства, по нему было эвакуировано 723 человека, в том числе иностранцы.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.