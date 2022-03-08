Минобороны РФ: На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза

В России открыты и продолжают штатно функционировать более девяти тысяч пунктов временного размещения, а на пунктах сбора накопили уже свыше 15,5 тысячи тонн помощи, добавили в ведомстве.

За время проведения "Операции Z" на Украину было доставлено 946 тонн гуманитарного груза, а в населённых пунктах проведено 132 гуманитарных акции. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На Украину доставлено 946 тонн гуманитарного груза, проведено 132 гуманитарных акции в населённых пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В том числе за истёкшие сутки проведены 22 гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению освобождённых районов передано 64 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", — сказал он в ходе брифинга.

На сегодняшний день спланировано и проводятся 33 гуманитарных акции в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР, в ходе которых гражданскому населению передадут 481 тонну предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

В России открыты и продолжают штатно функционировать более девяти тысяч пунктов временного размещения. В ведомстве уточнили, что с каждым прибывающим в РФ организована индивидуальная работа. На пунктах сбора накопили уже свыше 15,5 тысячи тонн гумпомощи.