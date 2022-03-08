Украинские беженцы испытывают трудности на границе с Польшей и сопредельными странами

Также, по данным Минобороны, зафиксированы множественные случаи физического насилия со стороны местного криминалитета в отношении беженцев и иностранных граждан.

Пункты пропуска на территории Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Румынии оказались практически не готовы к приёму украинских беженцев. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На пограничных переходах скопились пробки из легковых и грузовых автомобилей. Люди вынуждены бросать транспорт и идти пешком с тяжёлыми сумками. Очереди растянулись до 40 километров, а время прохождения превышает двое суток", — пояснил он в ходе брифинга.

Также отмечается, что на пунктах пропуска нет биотуалетов, воды и еды, отсутствуют пункты обогрева и медицинская помощь. Женщины с детьми вынуждены сутками находиться на улице при минусовой температуре.

Кроме того, зафиксированы множественные случаи физического насилия со стороны местного криминалитета в отношении беженцев и иностранных граждан. Преступники же за организацию беспрепятственного прохода требуют оплаты в размере до $1,5 тысячи.

"Введены различные ограничения на пропуск. В частности, на территорию Польши лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет без разрешения от украинских военкоматов не допускаются. Но коррумпированные пограничники за взятку до пяти тысяч долларов предлагают беспрепятственно пересечь границу", — сообщил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что после пересечения границы беженцы сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с отсутствием элементарных условий размещения и отдыха. В палаточных лагерях для размещения беженцев на территории соседних государств также отсутствуют какие-либо удобства.