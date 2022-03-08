Украинские беженцы испытывают трудности на границе с Польшей и сопредельными странами
Также, по данным Минобороны, зафиксированы множественные случаи физического насилия со стороны местного криминалитета в отношении беженцев и иностранных граждан.
Пункты пропуска на территории Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Румынии оказались практически не готовы к приёму украинских беженцев. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На пограничных переходах скопились пробки из легковых и грузовых автомобилей. Люди вынуждены бросать транспорт и идти пешком с тяжёлыми сумками. Очереди растянулись до 40 километров, а время прохождения превышает двое суток", — пояснил он в ходе брифинга.
Также отмечается, что на пунктах пропуска нет биотуалетов, воды и еды, отсутствуют пункты обогрева и медицинская помощь. Женщины с детьми вынуждены сутками находиться на улице при минусовой температуре.
Кроме того, зафиксированы множественные случаи физического насилия со стороны местного криминалитета в отношении беженцев и иностранных граждан. Преступники же за организацию беспрепятственного прохода требуют оплаты в размере до $1,5 тысячи.
"Введены различные ограничения на пропуск. В частности, на территорию Польши лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет без разрешения от украинских военкоматов не допускаются. Но коррумпированные пограничники за взятку до пяти тысяч долларов предлагают беспрепятственно пересечь границу", — сообщил Мизинцев.
Генерал-полковник отметил, что после пересечения границы беженцы сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с отсутствием элементарных условий размещения и отдыха. В палаточных лагерях для размещения беженцев на территории соседних государств также отсутствуют какие-либо удобства.
Ранее Лайф сообщал, что первая колонна с беженцами из Сум выехала в Полтавскую область. На кадрах видны автобусы и легковые автомобили с наклейками Красного Креста. Также губернатор Сумской области заявил, что по согласованному коридору можно выезжать и на легковых авто.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Getty Images / Hesther Ng / SOPA Images / LightRocket