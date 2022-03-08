ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 14:15
7350

Минобороны РФ: На Украине все решения принимает не Киев, а националисты и их пособники

Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что орудующие в Незалежной банды радикалов по-прежнему продолжают запугивать мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в Россию.

В настоящее время киевский режим полностью утратил способность управления администрациями областей и районов Украины. По сути, все решения сейчас принимаются националистами и их пособниками. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Киевский режим в результате потери гражданско-правового управления в городах и посёлках своими беспомощными действиями на практике поддерживает царящий на подконтрольных бандеровским бандам территориях хаос, не замечает многочисленные факты мародёрства, которые приняли уже катастрофические масштабы. Это говорит о том, что официальный Киев не контролирует положение дел в своей собственной стране. Все основополагающие решения, по сути, принимаются националистами и их пособниками", — рассказал генерал в ходе брифинга.

Минобороны РФ: Киев подтвердил только один гуманитарный маршрут из 10 предложенных РФ
Минобороны РФ: Киев подтвердил только один гуманитарный маршрут из 10 предложенных РФ

Мизинцев отметил, что орудующие на Украине банды радикалов по-прежнему продолжают запугивать удерживаемых в городах мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в Россию.

Ранее в Минобороны России предупредили, что Запад нарастил количество иностранных наёмников для Украины. Представитель министерства Игорь Конашенков порекомендовал иностранцам не спешить и тщательно взвесить риски, прежде чем отправляться на территорию Незалежной.

Минобороны РФ показало видео марша артподразделений в ходе "Операции Z" на Украине
Минобороны РФ показало видео марша артподразделений в ходе "Операции Z" на Украине

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

Getty Images / Hennadii Minchenko / Ukrinform / NurPhot

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Националисты
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar