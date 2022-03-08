Минобороны РФ: На Украине все решения принимает не Киев, а националисты и их пособники
Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что орудующие в Незалежной банды радикалов по-прежнему продолжают запугивать мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в Россию.
В настоящее время киевский режим полностью утратил способность управления администрациями областей и районов Украины. По сути, все решения сейчас принимаются националистами и их пособниками. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевский режим в результате потери гражданско-правового управления в городах и посёлках своими беспомощными действиями на практике поддерживает царящий на подконтрольных бандеровским бандам территориях хаос, не замечает многочисленные факты мародёрства, которые приняли уже катастрофические масштабы. Это говорит о том, что официальный Киев не контролирует положение дел в своей собственной стране. Все основополагающие решения, по сути, принимаются националистами и их пособниками", — рассказал генерал в ходе брифинга.
Мизинцев отметил, что орудующие на Украине банды радикалов по-прежнему продолжают запугивать удерживаемых в городах мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в Россию.
Ранее в Минобороны России предупредили, что Запад нарастил количество иностранных наёмников для Украины. Представитель министерства Игорь Конашенков порекомендовал иностранцам не спешить и тщательно взвесить риски, прежде чем отправляться на территорию Незалежной.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Getty Images / Hennadii Minchenko / Ukrinform / NurPhot