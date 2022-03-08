Минобороны РФ: На Украине все решения принимает не Киев, а националисты и их пособники

Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что орудующие в Незалежной банды радикалов по-прежнему продолжают запугивать мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в Россию.

В настоящее время киевский режим полностью утратил способность управления администрациями областей и районов Украины. По сути, все решения сейчас принимаются националистами и их пособниками. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Киевский режим в результате потери гражданско-правового управления в городах и посёлках своими беспомощными действиями на практике поддерживает царящий на подконтрольных бандеровским бандам территориях хаос, не замечает многочисленные факты мародёрства, которые приняли уже катастрофические масштабы. Это говорит о том, что официальный Киев не контролирует положение дел в своей собственной стране. Все основополагающие решения, по сути, принимаются националистами и их пособниками", — рассказал генерал в ходе брифинга.

Мизинцев отметил, что орудующие на Украине банды радикалов по-прежнему продолжают запугивать удерживаемых в городах мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в Россию.