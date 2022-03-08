ЦБ РФ сможет приостанавливать на срок до шести месяцев операции банков
Полномочия временно расширяются до конца 2022 года. В документе уточняется, что это необходимо для обеспечения финансовой стабильности в стране.
Центробанк РФ получил право в 2022 году приостанавливать или ограничивать на срок до полугода проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок. Закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Полномочия регулятора временно расширяются, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Также ЦБ сможет устанавливать нормативы, которые ограничивают риски, или вводить другие показатели деятельности таких организаций, в том числе на индивидуальной основе.
Банк России сможет по решению совета директоров увеличивать сроки предоставления финансовой отчётности эмитента, списков аффилированных лиц и других данных. В его полномочия также входит изменение требований к деятельности кредитных и некредитных финорганизаций. Причём решения совета директоров должны публиковаться в течение десяти дней после их принятия. Такие полномочия будут действовать до 31 декабря 2022 года.
Ранее Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был принят Госдумой 4 марта. Инициатива призвана защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.
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