ЦБ РФ сможет приостанавливать на срок до шести месяцев операции банков

Центробанк РФ получил право в 2022 году приостанавливать или ограничивать на срок до полугода проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок. Закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Полномочия регулятора временно расширяются, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Также ЦБ сможет устанавливать нормативы, которые ограничивают риски, или вводить другие показатели деятельности таких организаций, в том числе на индивидуальной основе.

Банк России сможет по решению совета директоров увеличивать сроки предоставления финансовой отчётности эмитента, списков аффилированных лиц и других данных. В его полномочия также входит изменение требований к деятельности кредитных и некредитных финорганизаций. Причём решения совета директоров должны публиковаться в течение десяти дней после их принятия. Такие полномочия будут действовать до 31 декабря 2022 года.