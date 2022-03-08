Минобороны: Россия без участия Киева за сутки эвакуировала 5334 человека с Украины

Среди них числится 781 ребёнок. Всего же с начала "Операции Z" было вывезено более 174 тысяч человек, среди которых 44 250 — дети. Границу РФ пересекли 20 033 единиц личного автомобильного транспорта.

За сутки Россия без участия Киева эвакуировала 5334 человека из опасных зон различных районов Украины, а также из ЛНР и ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Среди эвакуированных за сутки числится 781 ребёнок. По словам Мизинцева, всего с начала "Операции Z" было вывезено более 174 тысяч человек, среди которых 44 250 — дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 20 033 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки 777.