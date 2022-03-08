Минобороны: Россия без участия Киева за сутки эвакуировала 5334 человека с Украины
Среди них числится 781 ребёнок. Всего же с начала "Операции Z" было вывезено более 174 тысяч человек, среди которых 44 250 — дети. Границу РФ пересекли 20 033 единиц личного автомобильного транспорта.
За сутки Россия без участия Киева эвакуировала 5334 человека из опасных зон различных районов Украины, а также из ЛНР и ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Среди эвакуированных за сутки числится 781 ребёнок. По словам Мизинцева, всего с начала "Операции Z" было вывезено более 174 тысяч человек, среди которых 44 250 — дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 20 033 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки 777.
Представитель Минобороны добавил, что в настоящее время без участия Украины завершается гуманитарная операция по эвакуации из опасных районов Херсонской области. Так, через Крым в Новороссийск выехали 223 иностранных гражданина, в том числе 188 человек из Турции, 15 из Египта, 8 из Италии, 6 из Пакистана и 5 из Индии, а также один подданный Бразилии. Однако эти цифры будут увеличиваться, так как операция ещё продолжается, уточнил Мизинцев.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Эрик Романенко