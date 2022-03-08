Минобороны: Россия без участия Киева за сутки эвакуировала 5334 человека с Украины

За сутки Россия без участия Киева эвакуировала 5334 человека из опасных зон различных районов Украины, а также из ЛНР и ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Среди эвакуированных за сутки числится 781 ребёнок. По словам Мизинцева, всего с начала "Операции Z" было вывезено более 174 тысяч человек, среди которых 44 250 — дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 20 033 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки 777.

Представитель Минобороны добавил, что в настоящее время без участия Украины завершается гуманитарная операция по эвакуации из опасных районов Херсонской области. Так, через Крым в Новороссийск выехали 223 иностранных гражданина, в том числе 188 человек из Турции, 15 из Египта, 8 из Италии, 6 из Пакистана и 5 из Индии, а также один подданный Бразилии. Однако эти цифры будут увеличиваться, так как операция ещё продолжается, уточнил Мизинцев.