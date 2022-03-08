Минобороны: Россией обработано свыше 2 млн заявок на эвакуацию с Украины
Генерал-полковник Мизинцев отметил, что соответствующая база данных содержит имена, фамилии и адреса людей, и "по понятным причинам" эти сведения не будут передаваться украинской стороне.
В базе данных России обработано уже 2 541 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев с просьбами спасти и эвакуировать их из 1917 населённых пунктов Незалежной. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что официальные киевские власти продолжают отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации.
"Хотел бы обратить внимание, что данная база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжёлой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах, чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах", — уточнил Мизинцев.
Он подчеркнул, что "по понятным причинам" сведения об этих жителях не будут передаваться украинской стороне.
"Как только база данных окажется в руках националистов, всех обратившихся за помощью украинских граждан ждут преследования, унижения, пытки и расстрелы", — пояснил генерал-полковник.
Он добавил, что по этой же причине сведения не будут переданы представителям ООН. Однако, подчеркнул генерал-полковник, если бы организация обладала этой информацией, то её представители перестали бы голословно обвинять Россию в невыполнении гуманитарных обязательств и заявлять о якобы отсутствии украинцев и иностранцев среди желающих выехать в РФ.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Бобылев