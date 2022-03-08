Минобороны: Россией обработано свыше 2 млн заявок на эвакуацию с Украины

Генерал-полковник Мизинцев отметил, что соответствующая база данных содержит имена, фамилии и адреса людей, и "по понятным причинам" эти сведения не будут передаваться украинской стороне.

В базе данных России обработано уже 2 541 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев с просьбами спасти и эвакуировать их из 1917 населённых пунктов Незалежной. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что официальные киевские власти продолжают отвергать все основные маршруты эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя на территорию Российской Федерации.

"Хотел бы обратить внимание, что данная база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжёлой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах, чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах", — уточнил Мизинцев.

Он подчеркнул, что "по понятным причинам" сведения об этих жителях не будут передаваться украинской стороне.

"Как только база данных окажется в руках националистов, всех обратившихся за помощью украинских граждан ждут преследования, унижения, пытки и расстрелы", — пояснил генерал-полковник.