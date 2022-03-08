НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 14:35

Минобороны: Националисты удерживают в заложниках более 4,5 млн людей на Украине

Встречаются случаи дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов. Военные РФ создают условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивают доступ мирных жителей к гумпомощи.

Националисты продолжают удерживать в заложниках более 4,5 миллиона людей в качестве живого щита. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан, а также около двух тысяч иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами", — сказал он.

Там также продолжаются встречаться случаи дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов. Российские войска на освобождённых территориях обуславливают все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, отметил Мизинцев. Военные РФ также обеспечивают беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи.

Минобороны: Россия без участия Киева за сутки эвакуировала 5334 человека с Украины

Минобороны: Россия без участия Киева за сутки эвакуировала 5334 человека с Украины

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Зотов

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1