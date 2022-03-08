Минобороны: Националисты удерживают в заложниках более 4,5 млн людей на Украине

Националисты продолжают удерживать в заложниках более 4,5 миллиона людей в качестве живого щита. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан, а также около двух тысяч иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами", — сказал он.

Там также продолжаются встречаться случаи дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов. Российские войска на освобождённых территориях обуславливают все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, отметил Мизинцев. Военные РФ также обеспечивают беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи.