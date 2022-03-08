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8 марта, 14:33

Германия, Китай и Франция поддержат дипломатические усилия по Украине

В Правительстве ФРГ отметили, что "в целях координации дальнейших усилий по прекращению конфликта" Париж, Берлин и Пекин будут тесно сотрудничать на уровне внешнеполитических ведомств.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеосаммит по теме Украины, сообщили в кабинете министров ФРГ. Стороны договорились в полной мере поддержать любые переговоры, направленные на дипломатическое решение конфликта.

"Они высказались в пользу гуманитарной помощи и доступа к районам боевых действий. Необходимо создать функционирующие гуманитарные коридоры", — отметил представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

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Официальный представитель Правительства ФРГ добавил, что "в целях координации дальнейших усилий по прекращению конфликта" Париж, Берлин и Пекин будут тесно сотрудничать на уровне внешнеполитических ведомств.

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Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию вокруг Украины. Также были подняты другие актуальные вопросы сотрудничества государств по линии оборонных ведомств, отметили в министерстве. Переговоры состоялись по инициативе Анкары.

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Getty Images / Kay Nietfeld — Pool

Ирина Мусина

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