Германия, Китай и Франция поддержат дипломатические усилия по Украине

В Правительстве ФРГ отметили, что "в целях координации дальнейших усилий по прекращению конфликта" Париж, Берлин и Пекин будут тесно сотрудничать на уровне внешнеполитических ведомств.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеосаммит по теме Украины, сообщили в кабинете министров ФРГ. Стороны договорились в полной мере поддержать любые переговоры, направленные на дипломатическое решение конфликта.

"Они высказались в пользу гуманитарной помощи и доступа к районам боевых действий. Необходимо создать функционирующие гуманитарные коридоры", — отметил представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

Официальный представитель Правительства ФРГ добавил, что "в целях координации дальнейших усилий по прекращению конфликта" Париж, Берлин и Пекин будут тесно сотрудничать на уровне внешнеполитических ведомств.