Ресторанный омбудсмен рассказал, закроются ли Burger King и KFC вслед за "Макдоналдсом"

Сети быстрого питания Burger King и KFC не уйдут с российского рынка вслед за "Макдоналдс", ведь в нашей стране они работают по франшизе. Об этом заявил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"KFC никуда не уйдёт, даже если очень захочет. Большая часть KFC — франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды сверху", — приводит его слова РИА "Новости".

Миронов заметил, что при всём желании KFC закрыться в России, сделать это будет невозможно, ведь франчайзи закрыть руководство компании не может. То же касается и ресторанов Burger King.