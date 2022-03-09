Ресторанный омбудсмен рассказал, закроются ли Burger King и KFC вслед за "Макдоналдсом"
Пока компании не объявляли о приостановке работы в России. А вот все 850 ресторанов известного американского фастфуда свою деятельность прекратят, но когда — неизвестно.
Сети быстрого питания Burger King и KFC не уйдут с российского рынка вслед за "Макдоналдс", ведь в нашей стране они работают по франшизе. Об этом заявил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
"KFC никуда не уйдёт, даже если очень захочет. Большая часть KFC — франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды сверху", — приводит его слова РИА "Новости".
Миронов заметил, что при всём желании KFC закрыться в России, сделать это будет невозможно, ведь франчайзи закрыть руководство компании не может. То же касается и ресторанов Burger King.
"У нашего российского Burger King российские корни, это не "Макдоналдс", у которого они западные. Он куплен россиянами, поэтому возможна ситуация, как и с KFC", — уточнил омбудсмен, заметив, что если будет принято решение о закрытии, вероятно, это вызовет сопротивление операторов.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.
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