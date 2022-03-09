Главная сваха страны Роза Сябитова поддержала уход приложений для знакомств из России

Приостановка работы приложений для знакомств на территории России позитивно скажется на обществе, потому что людям придётся общаться в реальной жизни. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала главная сваха страны Роза Сябитова.

"Сейчас интернет-знакомства дошли до дна. Это был не лучший способ знакомства, но ничего, всё вычистится, появится потом что-то новое", — сказала она.

Сябитова подчеркнула, что вскоре придумают нечто на замену этим приложениям с учётом ошибок. А в ожидании этого "люди, наконец, повстречаются друг с другом в реальности".