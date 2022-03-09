Главная сваха страны Роза Сябитова поддержала уход приложений для знакомств из России
Она подчеркнула, что вскоре придумают что-то новое на замену этим приложениям с учётом ошибок. А в ожидании этого "люди, наконец, повстречаются друг с другом в реальности".
Приостановка работы приложений для знакомств на территории России позитивно скажется на обществе, потому что людям придётся общаться в реальной жизни. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала главная сваха страны Роза Сябитова.
"Сейчас интернет-знакомства дошли до дна. Это был не лучший способ знакомства, но ничего, всё вычистится, появится потом что-то новое", — сказала она.
Сябитова подчеркнула, что вскоре придумают нечто на замену этим приложениям с учётом ошибок. А в ожидании этого "люди, наконец, повстречаются друг с другом в реальности".
"Всё, что ни делается, всё к лучшему", — заключила телеведущая.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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ТАСС / Сергей Фадеичев