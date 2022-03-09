Приложения для знакомств Bumble и Badoo заявили об уходе из России

Приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz сообщают, что прекратят работу в России. Об этом говорится в заявлении на сайте их материнской компании — Bumble Inc.

Из российских и белорусских App Store и Google Play будут удалены их приложения. Отмечается, что общий годовой доход Bumble Inc от России, Украины и Белоруссии в 2021 году составил 2,8% от общего годового дохода компании.