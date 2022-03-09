Приложения для знакомств Bumble и Badoo заявили об уходе из России
В 2021 году совокупный доход от России, Украины и Белоруссии составил примерно 2,8% от общего годового дохода компании, которой принадлежат эти сервисы.
Приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz сообщают, что прекратят работу в России. Об этом говорится в заявлении на сайте их материнской компании — Bumble Inc.
Из российских и белорусских App Store и Google Play будут удалены их приложения. Отмечается, что общий годовой доход Bumble Inc от России, Украины и Белоруссии в 2021 году составил 2,8% от общего годового дохода компании.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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