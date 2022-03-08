Производитель шин Continental приостанавливает работу в России
Такое решение принято в связи с российской военной "Операцией Z" на Украине. В компании отметили, что прежде всего прекратит свою деятельность завод в Калуге.
Германский производитель шин и автокомпонентов Continental принял решение приостановить производство и бизнес в России. Об этом заявила компания со штаб-квартирой в Ганновере.
"Мы приняли решение в свете войны против Украины и связанных с этим проблем временно остановить производство", — говорится в сообщении концерна.
Отмечается, что речь идёт прежде всего о производстве шин и комплектующих на заводе в Калуге. В компании Continental подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно.
Ранее Nissan объявил об остановке работы своего завода в Петербурге. А Toyota с 4 марта прекратила производство в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. Ford объявил о таком же решении в отношении своей деятельности в России.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
YouTube / Continental Russia