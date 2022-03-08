Производитель шин Continental приостанавливает работу в России

Такое решение принято в связи с российской военной "Операцией Z" на Украине. В компании отметили, что прежде всего прекратит свою деятельность завод в Калуге.

Германский производитель шин и автокомпонентов Continental принял решение приостановить производство и бизнес в России. Об этом заявила компания со штаб-квартирой в Ганновере.

"Мы приняли решение в свете войны против Украины и связанных с этим проблем временно остановить производство", — говорится в сообщении концерна.