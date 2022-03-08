Reserved временно приостановил работу интернет-магазина в России
Все заказы, совершённые до момента вступления в силу такой меры, будут доставлены. Вернуть товар можно в течение 30 дней с момента покупки, денежные средства будут возвращены.
Польская сеть магазинов одежды Reserved заявила о приостановке работы своего интернет-магазина в России. Об этом сообщается на официальном сайте ретейлера.
"Интернет-магазин Reserved временно не работает, поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, с изменениями, касающимися доставки, возврата и обращения в службу поддержки клиентов", — говорится в сообщении.
Все заказы, совершённые до момента приостановления работы интернет-магазина, будут доставлены. Вернуть товар можно в течение 30 дней с момента покупки, денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки. При этом возврат товара в обычных магазинах не производится.
Телефонная линия магазина временно недоступна. В сообщении добавили, что покупатели могут оставлять обращения по электронной почте, через контактную форму на сайте компании или через чат.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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