Reserved временно приостановил работу интернет-магазина в России

Польская сеть магазинов одежды Reserved заявила о приостановке работы своего интернет-магазина в России. Об этом сообщается на официальном сайте ретейлера.

"Интернет-магазин Reserved временно не работает, поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, с изменениями, касающимися доставки, возврата и обращения в службу поддержки клиентов", — говорится в сообщении.

Все заказы, совершённые до момента приостановления работы интернет-магазина, будут доставлены. Вернуть товар можно в течение 30 дней с момента покупки, денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки. При этом возврат товара в обычных магазинах не производится.

Телефонная линия магазина временно недоступна. В сообщении добавили, что покупатели могут оставлять обращения по электронной почте, через контактную форму на сайте компании или через чат.