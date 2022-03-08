WADA призвало продолжать проверять на допинг российских спортсменов

"Как мировой лидер в области борьбы с допингом, WADA обратилось к ряду заинтересованных сторон за советом о том, как лучше всего проводить тестирование спортсменов и другие аспекты антидопинговой системы на Украине, в России и в Белоруссии. В этом руководстве по тестированию подчёркивается, что безопасность для всех является нашей главной задачей, и содержатся указания по минимизации сбоев в работе системы", — говорится в сообщении WADA.