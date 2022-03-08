WADA призвало продолжать проверять на допинг российских спортсменов
Правда, из-за запрета ряда федераций наши атлеты сейчас не могут принимать участие в международных соревнованиях.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало продолжать проверять российских спортсменов на наличие допинга в организме. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
"Как мировой лидер в области борьбы с допингом, WADA обратилось к ряду заинтересованных сторон за советом о том, как лучше всего проводить тестирование спортсменов и другие аспекты антидопинговой системы на Украине, в России и в Белоруссии. В этом руководстве по тестированию подчёркивается, что безопасность для всех является нашей главной задачей, и содержатся указания по минимизации сбоев в работе системы", — говорится в сообщении WADA.
Ранее Лайф сообщал, что целый ряд международных спортивных федераций принял решение отстранить россиян от участия в крупных соревнованиях. В частности, ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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