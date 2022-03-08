Российские блогеры объяснили подписчикам, что подтолкнуло РФ к "Операции Z" на Украине
Участники видеообращения также призвали к национальной целостности, общности граждан России, которую пытаются нарушить западные СМИ в условиях информационной войны.
Блогеры объяснили подписчикам причины проведения "Операции Z" на Украине. Видео © Instagram / mama.na.shpilkah
Российские блогеры записали видеообращения к своим подписчикам, рассказав о сложившейся на Украине ситуации, и объяснили, что подтолкнуло к проведению "Операции Z". Его инициатором стала блогер-миллионник Екатерина Стаценко, известная в Сети как "Мама на шпильках".
В ролике они напомнили о государственном перевороте в Киеве, социальной дискриминации русскоговорящего населения и легитимизации национализма в стране, а также нарушении Украиной Минских договорённостей и геноциде русских, проживающих в ДНР и ЛНР. Участники видеообращения призвали к национальной целостности, общности граждан РФ, которую пытаются нарушить западные СМИ в условиях информационной войны.
Блогеры подчеркнули, что на территории России проживает более 190 народов разных национальностей с уникальными культурными и религиозными ценностями. Однако в нашей стране на законодательном уровне закреплён запрет на дискриминацию любого рода. Своей целью авторы назвали разрушение образа Российской Федерации как агрессора и оккупанта и утверждение нового лидера борьбы против несправедливости, защитника своих граждан, границ и суверенитета.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Белграда вышли на митинг в поддержку России с лозунгом "Стоп санкциям!". Участники мирной акции демонстрируют плакаты с буквой Z — она нанесена на боевую технику, которая находится на Украине. Демонстранты также развернули гигантский триколор.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Кадр видео © Instagram / mama.na.shpilkah