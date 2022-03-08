В МИД РФ подтвердили факт зачистки Киевом следов военно-биологической программы

Факты экстренной зачистки Украиной следов военно-биологической программы, которая финансируется Минобороны США, подтверждаются. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Подтверждаем вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, финансирование программы происходило за счёт Министерства обороны США. В заявлении также отмечается, что зачистка запасов опасных патогенов осуществлялась по указанию Минздрава Украины во всех биолабораториях.

"Данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве", — заключили в российском МИД.