В МИД РФ подтвердили факт зачистки Киевом следов военно-биологической программы
По данным ведомства, зачистка запасов опасных патогенов осуществлялась по указанию Минздрава Украины во всех биолабораториях. При этом финансирование программы происходило за счёт США.
Факты экстренной зачистки Украиной следов военно-биологической программы, которая финансируется Минобороны США, подтверждаются. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Подтверждаем вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, финансирование программы происходило за счёт Министерства обороны США. В заявлении также отмечается, что зачистка запасов опасных патогенов осуществлялась по указанию Минздрава Украины во всех биолабораториях.
"Данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве", — заключили в российском МИД.
Ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
Напомним, согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Shutterstock