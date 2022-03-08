Цена на бензин в США обновила исторический максимум

В США цены на бензин преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Об этом свидетельствуют данные на сайте американской автомобильной ассоциации, которая отслеживает расценки на более чем 60 тысячах автозаправок.

Стоимость топлива резко взлетела вверх на фоне сообщений о возможном запрете на импорт российской нефти, который Джо Байден собирается объявить сегодня вечером. Как отмечает телеканал CNN, предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года. Тогда стоимость бензина достигла 4,11 доллара за галлон.