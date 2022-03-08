Цена на бензин в США обновила исторический максимум
Стоимость топлива взлетела вверх на фоне сообщений о возможном запрете на импорт российской нефти, который Джо Байден собирается объявить сегодня. Предыдущий антирекорд был установлен в 2008 году.
В США цены на бензин преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Об этом свидетельствуют данные на сайте американской автомобильной ассоциации, которая отслеживает расценки на более чем 60 тысячах автозаправок.
Стоимость топлива резко взлетела вверх на фоне сообщений о возможном запрете на импорт российской нефти, который Джо Байден собирается объявить сегодня вечером. Как отмечает телеканал CNN, предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года. Тогда стоимость бензина достигла 4,11 доллара за галлон.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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