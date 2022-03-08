Посол Хаддад: Привлечение иностранных наёмников на Украину превратит её в Идлиб
По словам сирийского дипломата, ЕС и США всё ещё не в состоянии осознать опасность, которую представляют такие практики миру и человеческой цивилизации.
Решение украинских властей сформировать "интернациональный легион", пригласив в страну иностранных наёмников, может превратить Незалежную "в большой европейский Идлиб". Об этом сообщил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.
"Необходимо знать об этой надвигающейся опасности, которая стремится превратить Украину в большой европейской Идлиб, что она представляет угрозу российской, европейской и даже глобальной безопасности", — заявил дипломат в интервью ТАСС, комментируя последствия формирования на Украине иностранного легиона.
Он подчеркнул, что подобными действиями Киев под кураторством Запада позволяет террористам проникать в Европу и предоставляет им свободу действий. Эти силы с оружием НАТО в руках используются для удовлетворения политических интересов западных стран, отметил Хаддад, а ЕС и США всё ещё не в состоянии осознать опасность, которую представляют такие практики миру и человеческой цивилизации.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" в стране после начала российской "Операции Z" по денацификации в Незалежной. Зеленский напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года. Затем украинский лидер ввёл безвизовый режим для иностранных наёмников, которые хотят помочь воевать с Россией. А в МИД Германии сообщили, что немецкие правые экстремисты выехали на Украину для участия в боях. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Сергей Бобылев