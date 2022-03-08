Посол Хаддад: Привлечение иностранных наёмников на Украину превратит её в Идлиб

Решение украинских властей сформировать "интернациональный легион", пригласив в страну иностранных наёмников, может превратить Незалежную "в большой европейский Идлиб". Об этом сообщил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

"Необходимо знать об этой надвигающейся опасности, которая стремится превратить Украину в большой европейской Идлиб, что она представляет угрозу российской, европейской и даже глобальной безопасности", — заявил дипломат в интервью ТАСС , комментируя последствия формирования на Украине иностранного легиона.

Он подчеркнул, что подобными действиями Киев под кураторством Запада позволяет террористам проникать в Европу и предоставляет им свободу действий. Эти силы с оружием НАТО в руках используются для удовлетворения политических интересов западных стран, отметил Хаддад, а ЕС и США всё ещё не в состоянии осознать опасность, которую представляют такие практики миру и человеческой цивилизации.