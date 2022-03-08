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8 марта, 14:53

Посол Хаддад: Привлечение иностранных наёмников на Украину превратит её в Идлиб

По словам сирийского дипломата, ЕС и США всё ещё не в состоянии осознать опасность, которую представляют такие практики миру и человеческой цивилизации.

Решение украинских властей сформировать "интернациональный легион", пригласив в страну иностранных наёмников, может превратить Незалежную "в большой европейский Идлиб". Об этом сообщил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

"Необходимо знать об этой надвигающейся опасности, которая стремится превратить Украину в большой европейской Идлиб, что она представляет угрозу российской, европейской и даже глобальной безопасности", — заявил дипломат в интервью ТАСС, комментируя последствия формирования на Украине иностранного легиона.

При Минобороны Украины создано спецподразделение Интернационального легиона

При Минобороны Украины создано спецподразделение Интернационального легиона

Он подчеркнул, что подобными действиями Киев под кураторством Запада позволяет террористам проникать в Европу и предоставляет им свободу действий. Эти силы с оружием НАТО в руках используются для удовлетворения политических интересов западных стран, отметил Хаддад, а ЕС и США всё ещё не в состоянии осознать опасность, которую представляют такие практики миру и человеческой цивилизации.

Захарова предрекла катастрофу из-за отправки наёмников и бомбардировщиков Запада в Киев

Захарова предрекла катастрофу из-за отправки наёмников и бомбардировщиков Запада в Киев

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" в стране после начала российской "Операции Z" по денацификации в Незалежной. Зеленский напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года. Затем украинский лидер ввёл безвизовый режим для иностранных наёмников, которые хотят помочь воевать с Россией. А в МИД Германии сообщили, что немецкие правые экстремисты выехали на Украину для участия в боях. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Мусина

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