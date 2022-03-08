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Опубликовано 8 марта 2022, 14:56

Захарова: Украина разрабатывала компоненты биологического оружия у границы России

В данный момент полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила официальный представитель МИД РФ.

Россия получила документы с доказательствами разработки в украинских биолабораториях вблизи границы с РФ компонентов биологического оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уже сейчас можно сделать вывод, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия", — сказала она, уточнив, что полученная документация в данный момент анализируется специалистами Войск радиационной, химической и биологической защиты.

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Для недопущения военно-биологической деятельности Незалежной и США, нарушающей статью I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), требуются решительные меры по укреплению режима действия этого документа, добавила дипломат. Россия выступает за возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокируют США.

Ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

Напомним, согласно данным Минобороны РФ, после начала "Операции Z" у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Незалежной. В оказавшихся в распоряжении ведомства документах говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Pexels

Артур Лапсаков
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