В данный момент полученная документация анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты, уточнила официальный представитель МИД РФ.

Россия получила документы с доказательствами разработки в украинских биолабораториях вблизи границы с РФ компонентов биологического оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уже сейчас можно сделать вывод, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия", — сказала она, уточнив, что полученная документация в данный момент анализируется специалистами Войск радиационной, химической и биологической защиты.

Для недопущения военно-биологической деятельности Незалежной и США, нарушающей статью I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), требуются решительные меры по укреплению режима действия этого документа, добавила дипломат. Россия выступает за возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокируют США.