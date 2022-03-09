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9 марта, 00:00

Вучич заявил о возможной отмене в Сербии пошлин на нефть

Лидер страны уверен, что если Евросоюз откажется от российских энергоресурсов, то возместить их объёмы будет очень непросто. США это сделать легче.

<p>Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / АР</p>

Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / АР

Сербское правительство подготовило возможность отмены таможенных пошлин на нефть из третьих стран. Эта мера будет применяться в том случае, если Евросоюз решит отказаться от российских энергоресурсов, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"Президент Байден принял решение запретить импорт российской нефти, газа и угля на территорию США, это большие объёмы, но в процентах всё же не так много, Америка сможет с этим справиться. Но в ЕС 40% газа из России и около 30% нефти из РФ, это нельзя легко возместить", заявил Вучич.

Он добавил, что поиск других поставщиков будет зависеть от решения руководства Евросоюза. Сербия уже занимается проработкой альтернативных маршрутов.

"И мы приняли сегодня решение: если будет необходимость в нефти из третьих стран, мы откажемся от таможенных пошлин", резюмировал Александр Вучич.

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Как сообщал Лайф, ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Артем Порвин

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