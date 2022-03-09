Вучич заявил о возможной отмене в Сербии пошлин на нефть

Сербское правительство подготовило возможность отмены таможенных пошлин на нефть из третьих стран. Эта мера будет применяться в том случае, если Евросоюз решит отказаться от российских энергоресурсов, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"Президент Байден принял решение запретить импорт российской нефти, газа и угля на территорию США, это большие объёмы, но в процентах всё же не так много, Америка сможет с этим справиться. Но в ЕС 40% газа из России и около 30% нефти из РФ, это нельзя легко возместить", — заявил Вучич.

Он добавил, что поиск других поставщиков будет зависеть от решения руководства Евросоюза. Сербия уже занимается проработкой альтернативных маршрутов.