Вучич заявил о возможной отмене в Сербии пошлин на нефть
Лидер страны уверен, что если Евросоюз откажется от российских энергоресурсов, то возместить их объёмы будет очень непросто. США это сделать легче.
Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / АР
Сербское правительство подготовило возможность отмены таможенных пошлин на нефть из третьих стран. Эта мера будет применяться в том случае, если Евросоюз решит отказаться от российских энергоресурсов, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
"Президент Байден принял решение запретить импорт российской нефти, газа и угля на территорию США, это большие объёмы, но в процентах всё же не так много, Америка сможет с этим справиться. Но в ЕС 40% газа из России и около 30% нефти из РФ, это нельзя легко возместить", — заявил Вучич.
Он добавил, что поиск других поставщиков будет зависеть от решения руководства Евросоюза. Сербия уже занимается проработкой альтернативных маршрутов.
"И мы приняли сегодня решение: если будет необходимость в нефти из третьих стран, мы откажемся от таможенных пошлин", — резюмировал Александр Вучич.
Как сообщал Лайф, ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Вместе с тем лидер США признал, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из РФ. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.