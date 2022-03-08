Байден признался, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из России

Соединённые Штаты Америки обсуждают с ЕС возможный отказ европейских стран от нефти и газа из России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Выступая в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины и санкциям в отношении Москвы, он отметил, что данный мировой кризис является наглядным напоминанием о том, что для защиты собственной экономики США необходимо стать энергетически независимыми.