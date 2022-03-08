Байден признался, что обсуждает со странами ЕС их отказ от газа и нефти из России
Американский лидер отметил, что данный мировой кризис является "наглядным напоминанием" о том, что для защиты собственной экономики Вашингтону необходимо стать энергетически независимым.
Соединённые Штаты Америки обсуждают с ЕС возможный отказ европейских стран от нефти и газа из России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
Выступая в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины и санкциям в отношении Москвы, он отметил, что данный мировой кризис является наглядным напоминанием о том, что для защиты собственной экономики США необходимо стать энергетически независимыми.
"У меня был целый ряд разговоров за последние месяцы с нашими европейскими друзьями о том, как они сами должны избавиться от российской нефти. Это просто не может продолжаться", — добавил Байден.
Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. При этом он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Getty Images / Win McNamee