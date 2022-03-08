Байден призвал Конгресс утвердить пакет помощи Украине в размере $12 млрд

Как утверждают американские власти, средства пойдут на продолжение военной помощи Киеву и укрепление "восточного фланга" НАТО. До этого Белый дом запрашивал на те же нужды $10 млрд.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине в размере 12 миллиардов долларов. Об этом он заявил в телеобращении.

"Я призываю Конгресс одобрить 12-миллиардный пакет помощи Украине", — сказал Байден.

В том числе, как утверждают американские власти, эти средства пойдут на продолжение военной помощи Киеву и укрепление "восточного фланга" НАТО.

До этого Белый дом попросил американский Конгресс одобрить выделение десяти миллиардов долларов на помощь Украине. В сумму входит борьба с гуманитарным кризисом в стране, помощь в укреплении обороны страны, защита электросети от перебоев и дальнейшая помощь европейским союзникам.

Ранее Лайф сообщал, что Всемирный банк выделит Украине более 700 миллионов долларов. Одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов. Также будет задействован грант на 134 миллиона долларов и параллельное финансирование на 100 миллионов долларов.