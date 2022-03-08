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8 марта, 18:23
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Путин подписал указ о применении экономических мер во внешнеэкономической деятельности РФ

Также российский лидер поручил до 31 декабря обеспечить запрет на вывоз за пределы России продукции и сырья, перечень которых определит правительство в течение двух недель.

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данная мера вводится в дополнение к предусмотренным указами главы государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" от 28 февраля 2022 года и "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" от 1 марта 2022 года.

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Также российский лидер поручил до 31 декабря обеспечить запрет на вывоз за пределы России продукции и сырья, перечень которых определит правительство в течение двух недель.

Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был принят Госдумой 4 марта. Инициатива призвана защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

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ТАСС / Никольский Алексей

Наталья Исакова

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