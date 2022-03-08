НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 17:57

Байден подписал указ, запрещающий импорт нефти и газа из России

Новым документом, в частности, отныне запрещаются любые инвестиции граждан США в российский энергетический сектор. Данное решение поддержали как демократы, так и республиканцы.

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете импорта российских нефти, газа и энергоносителей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

"Сегодня президент Байден подписал исполнительный указ о запрете импорта российской нефти, сжиженного природного газа и угля в Соединённые Штаты. <...> Это значительная мера, которая имеет широкую поддержку обеих партий", — указано в сообщении.

Великобритания намерена к концу года прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из РФ

Великобритания намерена к концу года прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из РФ

Новым документом, в частности, запрещаются любые инвестиции в российский энергетический сектор. Также гражданам США теперь не разрешается финансировать или оказывать содействие иностранным компаниям, вкладывающим деньги в производство или добычу энергоносителей в РФ.

Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. При этом американский лидер отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.

Министр экономики ФРГ Хабек ответил на вопрос о возможном запрете на импорт нефти из РФ

Министр экономики ФРГ Хабек ответил на вопрос о возможном запрете на импорт нефти из РФ

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1