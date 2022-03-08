Байден подписал указ, запрещающий импорт нефти и газа из России
Новым документом, в частности, отныне запрещаются любые инвестиции граждан США в российский энергетический сектор. Данное решение поддержали как демократы, так и республиканцы.
Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете импорта российских нефти, газа и энергоносителей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
"Сегодня президент Байден подписал исполнительный указ о запрете импорта российской нефти, сжиженного природного газа и угля в Соединённые Штаты. <...> Это значительная мера, которая имеет широкую поддержку обеих партий", — указано в сообщении.
Новым документом, в частности, запрещаются любые инвестиции в российский энергетический сектор. Также гражданам США теперь не разрешается финансировать или оказывать содействие иностранным компаниям, вкладывающим деньги в производство или добычу энергоносителей в РФ.
Ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. При этом американский лидер отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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