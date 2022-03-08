Байден подписал указ, запрещающий импорт нефти и газа из России

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете импорта российских нефти, газа и энергоносителей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

"Сегодня президент Байден подписал исполнительный указ о запрете импорта российской нефти, сжиженного природного газа и угля в Соединённые Штаты. <...> Это значительная мера, которая имеет широкую поддержку обеих партий", — указано в сообщении.