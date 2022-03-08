New York Times вывозит своих сотрудников из России
Как пояснило руководство издания, компания "временно вывозит своих журналистов из России на фоне принятого ранее закона".
Американская газета New York Times сообщила, что вывозит своих сотрудников из РФ из-за нового российского закона о "фейках" о действиях Вооружённых сил РФ в ходе "Операции Z".
Как пояснил заместитель ответственного редактора издания Клиффорд Леви, компания "временно вывозит своих журналистов из России на фоне принятого ранее закона".
Ранее Лайф писал, что Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет. При этом, по словам Пескова, необходимость введения этого закона связана с беспрецедентной информационной войной против России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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