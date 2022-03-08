New York Times вывозит своих сотрудников из России

Ранее Лайф писал, что Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет. При этом, по словам Пескова, необходимость введения этого закона связана с беспрецедентной информационной войной против России.