Минобороны РФ: 120 тонн гуманитарной помощи доставлено жителям Харьковской области
Партия необходимых вещей включает в себя продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты, а также одежду и спальные принадлежности.
Министерство обороны России направило 120 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Видео © Минобороны РФ
Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны РФ приступил к работе в круглосуточном режиме. Во вторник из Тульской области груз с гуманитарной помощью объёмом свыше 120 тонн был доставлен жителям Харьковской области на Украине.
Партия продовольствия и необходимых вещей отправилась в регион через пограничный пункт в Белгородской области. Груз включает в себя продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты, а также одежду и спальные принадлежности. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие. Гумпомощь передали жителям населённых пунктов Харьковской области, а именно женщинам, детям и пожилым людям.
Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах (также в ДНР и ЛНР) и обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что обработано свыше двух миллионов заявок на эвакуацию с Украины. Генерал-полковник Мизинцев отметил, что соответствующая база данных содержит имена, фамилии и адреса людей и "по понятным причинам" эти сведения не будут передаваться украинской стороне.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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