Минобороны РФ: 120 тонн гуманитарной помощи доставлено жителям Харьковской области

Партия необходимых вещей включает в себя продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты, а также одежду и спальные принадлежности.

Министерство обороны России направило 120 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области. Видео © Минобороны РФ

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны РФ приступил к работе в круглосуточном режиме. Во вторник из Тульской области груз с гуманитарной помощью объёмом свыше 120 тонн был доставлен жителям Харьковской области на Украине.

Партия продовольствия и необходимых вещей отправилась в регион через пограничный пункт в Белгородской области. Груз включает в себя продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты, а также одежду и спальные принадлежности. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие. Гумпомощь передали жителям населённых пунктов Харьковской области, а именно женщинам, детям и пожилым людям.

Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах (также в ДНР и ЛНР) и обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.