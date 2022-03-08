Минобороны: Военные РФ уничтожили 123 зенитных ракетных комплекса ПВО в ходе "Операции Z"

Кроме того, ликвидировано 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, а также 336 орудий полевой артиллерии.

Вооружённые силы России уничтожили 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса" за время проведения "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего за время операции уничтожено 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооружённых сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 81 радиолокационная станция", — сказал он.