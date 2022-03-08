Минобороны: Военные РФ уничтожили 123 зенитных ракетных комплекса ПВО в ходе "Операции Z"
Кроме того, ликвидировано 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, а также 336 орудий полевой артиллерии.
Вооружённые силы России уничтожили 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса" за время проведения "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции уничтожено 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооружённых сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук-М1" и "Оса", а также 81 радиолокационная станция", — сказал он.
Конашенков добавил, что также уничтожено 897 танков и других боевых бронированных машин, 336 орудий полевой артиллерии и миномётов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, 95 реактивных систем залпового огня и 84 беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Сергей Мальгавко