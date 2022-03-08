Минобороны: Авиация ВКС России уничтожила 32 военных объекта на Украине
Как отметил представитель оборонного ведомства, среди уничтоженных объектов, в частности, четыре пункта управления, три радиолокационных станции, два склада горючего.
Авиация Воздушно-космических сил России в течение дня уничтожила 32 военных объекта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 32 военных объекта", — сказал он.
По словам Конашенкова, среди уничтоженных объектов четыре пункта управления, два склада горючего, три радиолокационные станции, а также 23 района сосредоточения вооружения и военной техники.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Минобороны РФ