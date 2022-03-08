Минобороны: Авиация ВКС России уничтожила 32 военных объекта на Украине

Как отметил представитель оборонного ведомства, среди уничтоженных объектов, в частности, четыре пункта управления, три радиолокационных станции, два склада горючего.

Авиация Воздушно-космических сил России в течение дня уничтожила 32 военных объекта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 32 военных объекта", — сказал он.