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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 17:11
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Минобороны: Авиация ВКС России уничтожила 32 военных объекта на Украине

Как отметил представитель оборонного ведомства, среди уничтоженных объектов, в частности, четыре пункта управления, три радиолокационных станции, два склада горючего.

Авиация Воздушно-космических сил России в течение дня уничтожила 32 военных объекта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 32 военных объекта", — сказал он.

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По словам Конашенкова, среди уничтоженных объектов четыре пункта управления, два склада горючего, три радиолокационные станции, а также 23 района сосредоточения вооружения и военной техники.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / Минобороны РФ

Варвара Романова
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