ТАСС: Минцифры разрабатывает меры поддержки печатных и интернет-СМИ и телерадиовещания
Разработанные предложения будут согласовываться с правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.
Минцифры России совместно с предприятиями медиаиндустрии и общественными организациями разрабатывает меры поддержки телерадиовещания, печатных и интернет-СМИ, а также книжной индустрии, полиграфистов и дистрибуторов печатной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.
В ведомстве уточнили, что разработанные предложения будут согласовываться с правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, возглавляемой премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Сейчас предложения, собранные и обработанные экспертами Минцифры России, в том числе полученные от коллег из Российского книжного союза, консолидированы и находятся на согласовании с финансово-экономическим блоком правительства", — сказали в министерстве.
За последние дни в РФ приостановили работу нескольких СМИ. Так, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, приостановили работу в России телеканал "Дождь"* и издание Znak.com. Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*.
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