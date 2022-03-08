ТАСС: Минцифры разрабатывает меры поддержки печатных и интернет-СМИ и телерадиовещания

Минцифры России совместно с предприятиями медиаиндустрии и общественными организациями разрабатывает меры поддержки телерадиовещания, печатных и интернет-СМИ, а также книжной индустрии, полиграфистов и дистрибуторов печатной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.

В ведомстве уточнили, что разработанные предложения будут согласовываться с правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, возглавляемой премьер-министром России Михаилом Мишустиным.