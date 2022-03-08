Байден: США вводят запрет на импорт нефти и газа из России

США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время объявления новых санкций в отношении Москвы из-за ситуации на Украине.

"Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российских нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесёт ещё один мощный удар по военной машине [президента РФ Владимира] Путина", — отметил Байден в ходе пресс-конференции.