Байден: США вводят запрет на импорт нефти и газа из России
Американский лидер отметил, что данное решение ударит по самим Штатам, но иначе Вашингтон поступить не может. Также он с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру.
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время объявления новых санкций в отношении Москвы из-за ситуации на Украине.
"Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российских нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесёт ещё один мощный удар по военной машине [президента РФ Владимира] Путина", — отметил Байден в ходе пресс-конференции.
Американский лидер подчеркнул, что данное решение ударит и по самим Штатам, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг. Также Байден добавил, что с пониманием относится к факту, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоресурсов.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Facebook / Joe Biden